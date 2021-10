Strage di Erba, Azouz Marzouk assolto dall'accusa di calunnia

E' stato oggi assolto dall'accusa di calunnia "perché il fatto non sussiste" Azouz Marzouk, che nella strage di Erba nel 2006 ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef, due delle quattro vittime (LA FOTOSTORIA - LA RICOSTRUZIONE). Lo ha deciso la giudice della settima penale del Tribunale di Milano. "Sono contento, è un passo nella lotta che stiamo facendo in questi anni per ottenere la verità", il commento di Marzouk.

L'accusa

Marzouk era imputato in relazione ad una richiesta di raccogliere nuove prove per la revisione del processo sui quattro omicidi, che si era chiuso con la condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Da tempo convinto dell'innocenza dei due ex vicini di casa, Marzouk era accusato di averli calunniati incolpandoli del reato di autocalunnia per le loro confessioni, a suo dire false, sugli omicidi.