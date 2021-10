Milano, quasi 40 chili di droga in casa: arrestate due persone

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato a Milano due albanesi di 45 anni e di 27 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In casa di uno di loro, trasformata in laboratorio, i poliziotti hanno trovato quasi 40 chili di droga tra cocaina ed eroina. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato sul mercato circa 3 milioni di euro.

L’intervento della polizia

Gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno infatti saputo che un uomo deteneva un'ingente quantità di droga in un appartamento. I poliziotti hanno notato il 45enne mentre, nei pressi di viale Monza, consegnava una busta al 27enne contenente due involucri. Quando l'uomo è stato controllato, si è scoperto che contenevano un chilo di eroina I poliziotti hanno, quindi, fermato anche il 45enne che, in auto, aveva 2mila euro in uno zaino. Hanno perquisito la sua abitazione in via Ruccellai dove hanno trovato 19 chili di cocaina, 20 di eroina, 160 chili di sostanza da taglio, 5.500 euro in contanti e materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga.