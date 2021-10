Milano, incendio in palazzo nel centro: due intossicati

Il 118 ha valutato otto persone e ha assistito con l'ossigeno un paio di intossicati lievi. La polizia locale ha chiuso via Settembrini e parte della vicina via Vitruvio nella zona della Stazione centrale

Un incendio è divampato, questa mattina, a Milano, in un palazzo del centro. Due gli intossicati, in modo lieve, ma il pericolo maggiore è stato scongiurato grazie ai vigili del fuoco che hanno evacuato con le autoscale alcuni residenti rimasti bloccati al quarto piano dell'edificio, in via Settembrini 32.

I soccorsi

Il 118 ha valutato otto persone e ha assistito con l'ossigeno un paio di intossicati lievi. La polizia locale ha chiuso via Settembrini e parte della vicina via Vitruvio nella zona della Stazione centrale.