Vigevano, detenuto appicca incendio in sua cella: 4 agenti intossicati

Quattro agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati nel carcere dei Piccolini a Vigevano (in provincia di Pavia), in seguito ad un incendio acceso da un detenuto, di nazionalità straniera, nella propria cella. Il fatto è accaduto la notte tra sabato e domenica, attorno alle 3. I quattro agenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano: le loro condizioni non sono preoccupanti, ma restano sotto osservazione. Il reparto del carcere dove si è verificato l'incendio è stato evacuato per la presenza di fumo.

Agente aggredito con un coltello da detenuto

Sempre nel carcere vigevanese oggi si è verificata un’aggressione a un agente da parte di un detenuto che aspettava di essere visitato dal medico. Visto che l'attesa si prolungava, ha impugnato un coltello rudimentale ed ha aggredito l'agente procurandogli ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Sindacati pronti a proclamare stato di agitazione

I sindacati degli agenti di polizia penitenziaria, dopo questi ultimi episodi che si aggiungono ad altri avvenuti nel carcere dei Piccolini, sono pronti a proclamare lo stato di agitazione per denunciare "le condizioni in cui gli agenti sono costretti a lavorare".