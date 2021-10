A Bergamo la terza edizione del festival Fotografica

La kermesse quest'anno esplora il tema delle periferie. Da qui il titolo "Fuori dal centro". In programma eventi e mostre

Torna a Bergamo la kermesse "Fotografica-Festival di Fotografia Bergamo", rassegna fotografica biennale giunta alla sua terza edizione e organizzata dall'Associazione Fotografica, in collaborazione con il Comune di Bergamo e sostenuta da Bcc Bergamo e Istituto per il Credito Sportivo. L'edizione 2021, fino al 1° novembre, è dedicata al tema della periferie da cui il titolo "Fuori dal centro". Un percorso audace, visionario, disincantato con al centro i "luoghi non luoghi": periferie urbane e spazi lontani, periferie sociali e fratture dell'anima.