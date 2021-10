Milano, malmenano e rapinano 19enne in viale Gorizia: 4 arrestati

La vittima, un ragazzo di 19 anni, è stata derubata mentre stava passeggiando con un suo amico dopo essere stata in un locale

Quattro ragazzi, due di 20 anni, uno di 19 e uno di 18, sono stati arrestati dalla polizia, a Milano con l'accusa di aver rapinato un giovane di 19 anni. Due degli arrestati hanno precedenti, gli altri due sono incensurati.

La rapina

Secondo quanto ricostruito, la vittima ieri sera stava camminando in viale Gorizia insieme a un amico di 18 anni, dopo essere stata in un locale. I due sono stati accerchiati da quattro ragazzi che li hanno separati e hanno malmenato e rapinato il 19enne, poi si sono allontanati. Gli agenti di polizia, avvertiti dalla vittima con il cellulare dell'amico, hanno rintracciato gli aggressori poco dopo. In tasca uno di loro aveva ancora il telefono rubato.