Ocean&Climate Village, il mare arriva in città

La mostra, realizzata dall’Unesco, dedicata al mare e alla sua salvaguardia è un’esperienza multisensoriale e formativa ideata in un’ottica di co-creazione, collaborazione e condivisione di conoscenze per riconnettere le persone all’oceano. È visitabile alla Triennale di Milano

Ocean & Climate Village è una mostra che porta il pubblico ad immergersi nell'oceano per scoprire il suo rapporto con il clima della Terra. L’appuntamento è alla Triennale di Milano dall'uno al tre ottobre.

La mostra

Ocean & Climate Village si articola in otto macroaree che affrontano il focus principale da diversi punti di vista: climatologia, specie e habitat, alimentazione, cultura, tutela ambientale e le sfide che l'oceano sta affrontando oggi. Diversi temi vengono quindi affrontati anche grazie ai dibattiti in programma nelle tre giornate in cui esperti del settore privato, urbano, sanitario e del design illustreranno il rapporto che questi campi hanno con l'oceano e il clima terrestre. Ci saranno anche due installazioni interattive: UpSea Down e SoundSafari. Con loro, la mostra ricollega ancora di più le persone all'oceano. Nella prima rappresenta le variazioni del livello del mare dal 1940 al 2100 e nella seconda ascoltando le registrazioni idrofoniche di alcuni cetacei.