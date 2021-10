Al via la 'Wine week' 2021: Milano torna capitale del vino

In programma fino al 10 ottobre degustazioni e 80 masterclass, in diretta con 11 città in sette Paesi del mondo

Prende il via oggi la Milano Wine Week, la manifestazione fondata da Federico Gordini giunta alla sua quarta edizione. In programma fino al 10 ottobre degustazioni e 80 masterclass, in diretta con 11 città in sette Paesi del mondo, anche grazie alla collaborazione di Ice. La rassegna coinvolge tutta la città con dieci quartieri animati dai Consorzi vinicoli e centinaia di iniziative. Palazzo Bovara sarà sede delle masterclass mentre il pubblico sarà protagonista nei dieci Wine District dove vivere esperienze vinicole nei locali e ristoranti aderenti.

Le novità

E' stata inoltre lanciata "W", l'app per guidare i visitatori nel vasto panorama di eventi creata da Softec.

Altre novità di quest'anno la Wine Business City, dove lavorare su appuntamento per finalizzare obiettivi commerciali, e il sostegno al progetto Hippo di Fondazione Humanitas, per riportare in Italia talenti che oggi lavorano all'estero nel campo della ricerca. Durante la Milano Wine Week si svolgerà anche la presentazione della guida Slow Wine e la tradizionale degustazione con 1500 diverse etichette.

Le dichiarazioni

"Con Federico Gordini abbiamo osato e vinto la scommessa. Oggi ne raccogliamo i risultati", ha detto, alla conferenza stampa di presentazione nella sede di Confcommercio, Roberta Guaineri assessora al Turismo del Comune di Milano.

Per Ettore Prandini, presidente di Coldiretti si tratta di "Una grande opportunità per far conoscere da Milano i nostri prodotti e le nostre eccellenze e generare valore economico".