Zinasco, auto va fuori strada e si ribalta in un campo: morto 24enne

Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 13 nella frazione Sommo del Comune di Zinasco, in provincia di Pavia.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, mentre era alla guida della sua auto lungo la strada provinciale 193 ha perso il controllo del mezzo. Quest'ultimo si è ribaltato finendo in un campo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 24enne a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima abitava a Zinasco. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.