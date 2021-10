Voghera, muore bambino in bici travolto da un camion

Tragedia a Voghera, in provincia di Pavia. Questa mattina, intorno alle 9.45, un bambino è stato investito da un'autocisterna all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli.

C.R., 11 anni, era in sella alla sua bici e stava andando a un impianto sportivo insieme al fratello di 13 anni, pure lui in bicicletta. Per cause ancora da accertare, il ragazzino è stato travolto dal camion mentre attraversava sulle strisce. E' morto senza che i soccorsi, subito allertati da alcuni passanti, potessero fare nulla. Gli agenti di polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.