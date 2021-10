Festa dei nonni 2021, le iniziative a Milano per il 2 ottobre

Tante le iniziative organizzate a Milano per celebrare la Festa dei nonni che ricade sabato 2 ottobre, una rassegna di eventi davvero per tutti. La Festa dei nonni è stata istituita per decreto dal Parlamento nel 2005, la scelta della data non è casuale: il 2 ottobre nel calendario liturgico della confessione cattolica è anche la festa degli angeli custodi.

All'insegna della musica

Appuntamento con la musica: Classica Aperta festeggia tutti i nonni della città, e non solo, con un recital lirico dei cantanti Gregory Limburg (tenore) e Serge-Etienne Freytag (baritono) con Roberto Arosio al pianoforte. L'appuntamento è alle 18 al Politeatro di viale Lucania 18. L'evento è organizzato dall'associazione Per MITO Ets. Necessaria la prenotazione e il Green Pass.

Uno scatto con i nonni

Appuntamento con #100diquestinonni, evento che dal 2018 Stannah Montascale propone per celebrare la Festa dei nonni invitando i nipoti a condividere sull’account Instagram di Stannah le loro immagini con i nonni. In Bovisa saranno presenti le rappresentanti del progetto Strabilia che organizzano esplorazioni urbane utilizzando un linguaggio fotografico, democratico e inclusivo. Nel pomeriggio, su prenotazione, sarà possibile partecipare allo shooting fotografico organizzato proprio in occasione della festa dei nonni.

Una visita al Giardino Indro Montanelli

Appuntamento con l'iniziativa Giraparchi organizzata dal Municipio 1 e dall'Associazione AmbienteAcqua onlus. Si parte alle 15 con la visita guidata al Giardino Indro Montanelli. Anche in questo caso è necessario il Green Pass e la prenotazione.