Milano, Pre Cop26: tensioni tra attivisti e forze dell’ordine. VIDEO

Momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti questa mattina davanti al Mico di Milano, dov’è in corso la giornata conclusiva della Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima (SEGUI LO SPECIALE). Diversi manifestanti si sono sdraiati in mezzo alla strada bloccando il traffico in tre diversi punti della zona in attesa dell’arrivo, tra gli altri, del premier Mario Draghi alla Pre Cop26. Presenti anche gli attivisti di Extiction Rebellion, la cui azione ha voluto "sottolineare - scrivono in un comunicato - il fallimento del meccanismo delle COP e l'inadeguatezza e insufficienza delle misure di contenimento delle emissioni adottate fino ad ora". In un video visionato dall’ANSA, inoltre, si vede un momento di contatto con manganellate tra gli uomini delle forze dell'ordine e i manifestanti. "Milano blocca chi devasta il pianeta", hanno scritto su uno striscione posato sull'asfalto i ragazzi della Climate Justice Platform.