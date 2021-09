Como, cade e batte la testa durante una lite: anziano in coma

Un uomo di 77 anni, residente nel Milanese, è finito in coma dopo che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato colpito durante una banale discussione e ha picchiato la testa, cadendo a terra. È successo intorno alle 18.30 a Tavernerio, nel Comasco. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo era a bordo di un’auto, con la figlia al volante, quando un cane è sbucato sulla strada. Il proprietario dell'animale, un 17enne, si sarebbe messo a discutere in maniera veemente con la donna, tanto che l’anziano sarebbe sceso dall'auto intervenendo in sua difesa. A questo punto sarebbe stato colpito non è chiaro se con un pugno o uno schiaffo. A causa del colpo l'uomo è caduto a terra e ha battuto la testa, perdendo conoscenza. Il ragazzo si è dato alla fuga e ora lo stanno cercando.