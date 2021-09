Como, frana a Blevio: esondato il torrente Pertus

Il maltempo torna a colpire la provincia di Como. Come riporta Il Giorno, ancora una volta a Blevio dove nella notte il torrente Pertus ha rotto gli argini portando decine di metri cubi di fango e detriti in paese. (IL METEO IN LOMBARDIA)

I danni

I danni sono ancora tutti da quantificare, ma appaiono molto ingenti e nonostante l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da tutta la provincia la Statale Lariana è stata chiusa ed è tuttora impraticabile.