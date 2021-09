Milano, non si ferma ad alt della polizia: arrestato dopo inseguimento

C.R., 50enne titolare di un chiosco-bar molto noto in piazza Risorgimento, la cui licenza è stata recentemente sospesa proprio dalla Questura per una serie di irregolarità, non si è fermato all’alt della polizia la scorsa notte a Milano, a bordo della propria Audi di grossa cilindrata, e ha innescato un inseguimento che si è concluso solo molti chilometri dopo con il suo arresto. Adesso dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a ripagare i danni fatti durante la fuga ad alta velocità a un casello autostradale e a una vettura tamponata. Al passeggero che aveva in auto, una ragazza, non sono state invece mosse contestazioni.

L’inseguimento

L'inseguimento è partito da corso XXII marzo, poco dopo le 5, e si è prolungato in città e fuori città fino sull'autostrada A1, dove la vettura è stata chiusa, non senza difficoltà, dalle volanti dietro e dalla polizia stradale davanti, all'altezza di Lodi, circa un'ora dopo.