Milano, ragazza aggredita dopo consegna delivery: arrestato 39enne

Una 20enne aveva appena portato a domicilio una consegna di cibo in via Benedetto Marcello nella serata di ieri, quando è stata aggredita e molestata da un uomo, poi individuato e arrestato

Una 20enne che aveva appena finito di portare a domicilio una consegna di cibo delivery, a Milano, è stata aggredita e molestata per strada da un algerino 39enne senza fissa dimora. Poi l’uomo si è allontanato, finendo per essere individuato e arrestato poco distante. È accaduto alle 20 di ieri in via Benedetto Marcello, in pieno centro, poco distante dalla Stazione Centrale. Il 39enne è ora accusato di violenza sessuale.

La vicenda

Alla ragazza, che stava rientrando a piedi, si è avvicinato l’uomo che l'ha bloccata e aggredita. La giovane ha visto e richiamato l'attenzione di una volante di passaggio, e gli agenti del commissariato di zona hanno visto non lontano uno straniero che corrispondeva alla descrizione bloccandolo.