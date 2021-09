Incidente in via Cusago a Milano, morto un motociclista 38enne

Un uomo di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Cusago a Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l'uomo in sella alla propria motocicletta avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della segnaletica stradale. E' morto sul colpo. Sul posto anche i soccorritori del 118.