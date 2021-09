Si finge agente per far fuggire spacciatore, una denuncia nel Milanese

Si è finto un agente di Polizia e, con una paletta falsa, ha cercato di rallentare una pattuglia della Volante che stava inseguendo due spacciatori, uno dei quali è comunque stato arrestato. Per questo è stato denunciato.

L'intervento del falso poliziotto

Gli agenti del Commissariato Lambrate stavano controllando una zona dove era stato segnalato spaccio di droga, hanno visto due uomini in un bosco tra i comuni di Segrate e Pioltello, che sono stati avvicinati da alcune persone. Gli agenti sono intervenuti per fermare i due che sono scappati e sono riusciti a fermare e ad arrestare un uomo, marocchino di 19 anni, che aveva 240 dosi di cocaina per 217 grammi, l'altro è riuscito a fuggire, aiutato da un italiano che, spacciandosi per un agente di Polizia, utilizzando una paletta falsa, ha ostacolato l'inseguimento facendo perdere tempo ai poliziotti. E' stato denunciato per usurpazione di titoli e resistenza a pubblico ufficiale.