Incidente a Milano, monopattino contro auto in sosta: grave un 26enne

Un 26enne è rimasto ferito in modo serio scontrandosi con un'auto in sosta alla guida del suo monopattino elettrico in via Gazzoletti, a Milano, la notte scorsa, intorno alle 3. Il giovane ha subito un forte trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale San Carlo. Sul posto per verificare la dinamica dell'incidente gli agenti della polizia locale.