Cadono con l’auto nel Naviglio Pavese: agenti si tuffano e li salvano

Un uomo di 31 anni e una ragazza 22enne sono caduti con l’auto sulla quale viaggiavano nel Naviglio Pavese, alla periferia di Pavia davanti allo stadio “Fortunati”. A salvarli sono stati due agenti della squadra volante della Questura, che si sono tuffati in acqua per estrarli dalla vettura. L’episodio si è verificato nella notte, poco dopo le 4.

L’intervento dei due agenti

L'auto, finita in acqua dopo aver sfondato il guard rail, era quasi completamente sommersa e i due giovani, in preda al panico, non riuscivano a uscire dall'abitacolo. Fortunatamente il tempestivo intervento dei poliziotti li ha tratti in salvo. I due ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Policlinico San Matteo: per entrambi, a parte lo spavento, solo lievi contusioni giudicate guaribili in 3 giorni. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto.