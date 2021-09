Al via nel parco divertimenti Leolandia HalLEOween

Prende il via dal 25 settembre 'HalLEOween' per festeggiare Halloween all’insegna di giochi, musica e divertimento

A Leolandia, il parco a tema italiano che quest'anno festeggia il 50° anniversario, prende il via dal 25 settembre 'HalLEOween' per festeggiare Halloween all’insegna di giochi, musica e divertimento. Il parco per l’occasione cambierà totalmente volto: l’ingresso sarà animato da un gigantesco pentolone magico, mentre ad 'HalLEOween Town' si potrà visitare l’unica città del far west infestata dai fantasmi. Tra le nuove attrazioni anche Festival delle Scope Magiche. Inoltre, il 31 ottobre il parco resterà aperto fino alle 21, tra parate e fuochi di artificio.

Gli spettacoli a tema Halloween

Ad attendere grandi e piccini, una banda di streghe pasticcione, zucche colorate, allegri fantasmini e tanti altri personaggi, tra cui i protagonisti del nuovo musical “Accademia dei Vampiri”. Fra i nuovi spettacoli anche “Leo e la Festa di HalLEOween” con una inedita babydance: nel corso della festa non mancheranno momenti di suspense, alla ricerca di due invitati misteriosamente scomparsi.

Anche lo street food sarà a tema con mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, marshmallow e “pozioni magiche” per gli adulti al gusto di birra e vin brulé.