Furti in box e case tra Milano e Torino, sgominata banda

Sono ritenuti responsabili di un raid ai danni di 45 box ubicati in zona Lambrate, nel capoluogo lombardo. In particolare, due di loro sono stati rintracciati a Torino, dove si erano trasferiti da pochi giorni, un terzo a Roma e il quarto a Milano

Dopo decine di furti messi a segno in box e appartamenti tra Milano e Torino, la polizia ha individuato e sgominato una banda di ladri, tutti di origine georgiana, effettuando sei arresti tra Milano, Torino e Roma. Dopo le indagini della squadra mobile di Milano quattro indagati, gravemente indiziati di diversi furti tra agosto e settembre 2021 a Milano e Torino, sono ritenuti responsabili di un raid ai danni di 45 box ubicati in zona Lambrate, nel capoluogo lombardo. In particolare, due di loro sono stati rintracciati a Torino, dove si erano trasferiti da pochi giorni, un terzo a Roma e il quarto a Milano.

L'altro arresto

Sempre a Milano è stato arrestato un altro cittadino georgiano, destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip presso il Tribunale di Torino, in quanto appartenente a un'associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione; a Roma, invece, un sesto georgiano, facente parte della banda, è stato arrestato per essere rientrato nel territorio dello Stato senza le dovute autorizzazioni, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione risalente al 2018.