Besozzo, due case evacuate per fuga Gpl: donna soccorsa

L'area circostante la villa bifamiliare è stata interdetta alla circolazione e sarà monitorata per tutta la notte. Sono in corso le bonifiche della rete fognaria

Sei persone sono state evacuate da due abitazioni a Besozzo, in provincia di Varese, per una fuga di Gpl e hanno trascorso la notte fuori casa. A quanto emerso, nel tardo pomeriggio di ieri, una perdita di combustibile ha letteralmente invaso una delle due abitazioni, parte di una medesima costruzione, per cause ancora in via di accertamento.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno messo in salvo una donna rimasta bloccata all' interno, la quale è stata poi soccorsa dal 118. Per sicurezza sono state evacuate anche le abitazioni limitrofe, poi dichiarate agibili dopo i primi controlli. L'area circostante la villa bifamiliare è stata interdetta alla circolazione e sarà monitorata per tutta la notte. Sono in corso le bonifiche della rete fognaria.