Milano, droga e pistola in casa: arrestati madre e figlio

A Milano la polizia ha arrestato una 43enne e il figlio di 20 anni con l'ipotesi di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di armi. La donna, di professione cuoca, che vive insieme al ragazzo nel quartiere di Quarto Oggiaro, era stata notata da tempo frequentare alcuni pregiudicati per stupefacenti.

La perquisizione in casa

Qualche giorno fa, in via Lessona, gli agenti del commissariato l'hanno fermata in auto per un controllo, accertando che non aveva la patente e trovando 75 grammi di hashish. A quel punto è scattata una perquisizione domiciliare nella casa dove vive con il figlio, pluripregiudicato con precedenti per droga, dove sono stati trovati quasi 1.200 grammi di hashish, un involucro contenente marijuana, materiale per il confezionamento e una pistola "Mauser" calibro 7.65, risultata rubata nel 2015, con 7 cartucce nel caricatore, una confezione con 29 cartucce calibro 38 e una seconda confezione con 27 cartucce.