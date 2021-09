Milano, truffa dei falsi “microquadri” in opere di Leonardo: 2 arresti

Due persone, che si spacciavano per un consulente finanziario e un avvocato, sono finite ai domiciliari. Dalle indagini è emerso che una donna è stata raggirata per 125mila euro, che dovevano servire sulla carta in parte per l’acquisto di 12 finti dipinti nascosti nei quadri di Leonardo. La truffa avrebbe coinvolto 200 clienti

Due persone, che si spacciavano per consulente finanziario e avvocato, sono finite ai domiciliari, su ordinanza del gip Guido Salvini, in un'inchiesta su una "complessa e bizzarra truffa nel campo delle opere d'arte e delle criptovalute". In particolare, una donna è stata raggirata per 125mila euro, che dovevano servire sulla carta in parte per acquistare 12 finti "microquadri nascosti nei quadri di Leonardo da Vinci" e 32 'frazioni digitali' di opere della pittrice Alina Ciuciu (estranea alle indagini).

Le indagini

Dalle indagini dell'aggiunto di Milano Eugenio Fusco e del pm Carlo Scalas e della guardia di finanza è emerso l’episodio del raggiro ai danni della donna. La truffa avrebbe coinvolto "200 clienti".