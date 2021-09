Climate Of Change, a Milano il circus show sui cambiamenti climatici

Il circus show del Climate of Change arriverà l’1 e il 2 ottobre nel Milanese, per la prima volta in Italia, in occasione della pre COP 26. L'outdoor contemporary show, che ha girato l’Europa durante l’estate, prevede otto tra acrobati ed acrobate, quattro musicisti, una travolgente colonna sonora, una scenografia imponente e tante storie da raccontare, in un atmosfera ciberpunk arrugginita. Protagonisti gli artisti del Magda Clan con la partecipazione della FLIC Scuola di Circo. L'evento si svolgerà al Carroponte di Sesto San Giovanni, vicino a Milano.

Lo show

Lo spettacolo, completamente all’aperto, parte da storie reali e rappresentative di fenomeni globali per creare un gioco scenico accattivante e dirompente: gli artisti della compagnia MagdaClan in scena sono chiamati a rappresentare simbolicamente, in modo poetico e suggestivo, la varietà dei disastri climatici in atto nei differenti angoli del Pianeta, impersonando intere popolazioni messe in ginocchio da inondazioni, scioglimento del permafrost artico, desertificazione e incendi.

Nello spettacolo ciascun acrobata rappresenta una problematica principale, mentre in scena è presente anche un angolo che ritrae l’“isola felice” europea. Grazie alla musica dal vivo il mare che s’innalza, il ghiaccio che si spezza, il permafrost che si scioglie, i suoni della Natura non sono semplici effetti preconfezionati bensì l’unione bilanciata tra “suoni concreti” e musica, in grado di far scaturire nel pubblico emozioni collegate alle immagini in scena. A ciò si aggiunge la poetica di Petr Forman, direttore artistico e regista, che ha lavorato con la potenza delle immagini sceniche, supportato dalla drammaturgia di Flavio D’Andrea e la scenografia ideata e costruita da Francesco Fassone. Lo scenario richiama un porto ed ogni elemento è metaforicamente rappresentato da elementi associati alla spedizione, al deposito, al consumo, al mercato globale.