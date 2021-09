Maltempo Lombardia, trombe d’aria nel Lodigiano e in Bassa Bresciana

Sono arrivate decine di telefonate di richiesta di soccorso ai pompieri e diverse squadre dei comandi dei vigili del fuoco lodigiani sono ora all'opera per cercare di mettere in sicurezza le abitazioni colpite, anche di recente edificazione, alcune delle quali parzialmente, altre quasi completamente scoperchiate. Non si registrano feriti. È previsto che le operazioni di messa in sicurezza dell'area a cura dei pompieri durino ore.

Il maltempo nel Varesotto

Diversi allagamenti si sono verificati nella provincia di Varese, a causa di un violento temporale. tRa Gallarate e Busto Arsizio le richieste di soccorso per allagamenti sono arrivate a oltre 130. Le richieste di aiuto arrivate alla centrale provinciale dei vigili del fuoco sono giunte da automobilisti rimasti bloccati a bordo delle loro auto, per allagamenti e piante o rami divelti dal vento. A essere particolarmente colpiti i Comuni di Jerago con Orago (dov’è crollata una parete di contenimento a causa delle forti piogge), Busto Arsizio e Solbiate Arno. Per fare fronte all'emergenza i vigili del fuoco hanno richiamato personale fuori servizio e chiesto supporto al comando provinciale di Milano. Gli ospiti di un hotel a Varese sono stati evacuati dai vigili del fuoco: circondati dall'acqua, in 75 sono stati aiutati a lasciare le camere e mettersi al riparo. La strada statale 341 'Gallaratese' è temporaneamente chiusa al traffico tra il chilometro 35,387 e il 36,697 a Gallarate (in provincia di Varese) per via del temporale che ha causato il versamento in carreggiata di fango e detriti a seguito di un smottamento. Lo rende noto l'Anas, presente sul posto insieme alle forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Disagi nel Milanese: straripa il fiume Olona

Molti disagi per il maltempo anche nel Milanese: a Canegrate il fiume Olona ha rotto gli argini e alcuni abitanti sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti con diversi mezzi i vigili del fuoco di Milano. La criticità sta però rientrando e il fiume è attualmente sotto controllo.