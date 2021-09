La vittima aveva 88 anni. Il rogo si è sviluppato all'interno di un edificio di due piani per cause ancora da accertarsi

Un uomo è morto per via di un incendio divampato oggi in una palazzina a Nova Milanese (Monza). Si tratta di un anziano di 88 anni, presumibilmente sentitosi male a causa del fumo. Il rogo si è sviluppato all'interno di un edificio di due piani. L'origine delle fiamme resta ancora da accertarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza.