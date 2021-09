San Fiorano, incendio bancali in un capannone: fiamme domate

Sul posto, per circoscrivere il rogo, sono arrivate anche squadre dei vigili del fuoco dall'Emilia Romagna. Ed è tuttora in corso la fase di spegnimento di alcuni piccoli focolai

Sono state domate le fiamme nel capannone contenente bancali di legno e truciolato, su un'area di 1.500 metri quadrati, che è andato a fuoco ieri sera ed è proseguito la scorsa notte a San Fiorano, nel Lodigiano. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

L'intervento dei pompieri

Sul posto, per circoscrivere il rogo, sono arrivate anche squadre dei vigili del fuoco dall'Emilia Romagna. Ed è tuttora in corso la fase di spegnimento di alcuni piccoli focolai. Si sta anche cercando di accertare come si siano sprigionate le fiamme