Caso Eitan, zio materno: "Gli stanno facendo il lavaggio del cervello"

"Anche se Eitan appare in condizioni fisiche buone, è preoccupante notare nel piccolo chiari segni di istigazione e di lavaggio del cervello". A sostenerlo sono gli avvocati della famiglia Biran in Israele, Shmuel Moran e Avi Chini, in base a quanto riferito loro da Hagai Biran, zio del piccolo, che insieme alla moglie ha incontrato oggi Eitan a casa del nonno, Shmuel Peleg. Gli avvocati e la famiglia hanno poi aggiunto: "Il ritorno di Eitan a casa sua in Italia appare più urgente che mai".