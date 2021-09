Sciopero dei mezzi pubblici a Milano, regolari le linee della metro

Sciopero dei mezzi pubblici a Milano, in adesione a una mobilitazione nazionale del sindacato Usb. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, riferisce che "il servizio prosegue su tutte le linee metropolitane" e che "il traffico potrebbe rallentare la circolazione delle linee di superficie". In città il traffico stradale è intenso fin dalle prime ore del mattino e in diverse zone si segnalano rallentamenti.

Le fasce di garanzie

Lo sciopero prevede due fasce orarie di garanzia. L'astensione dal lavoro avverrà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Usb chiede rivendicazioni in materia di "salario d'ingresso" e "sicurezza sul lavoro", "contratti atipici" e altro.