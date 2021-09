Milano: anziano spaccia cocaina nascondendola in una bambola, preso

L'uomo è stato fermato per un controllo ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni in zona via Padova

Un uomo di 71 anni è stato arrestato per spaccio di droga dalla polizia dopo essere stato trovato, a Milano, con 210 grammi di cocaina nascosti in una bambola. L'uomo è stato fermato per un controllo ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni in zona via Padova. Durante il controllo il 71enne, pregiudicato, ha consegnato agli agenti 2.900 euro dicendo che si trattava di una vincita al lotto. Perquisito il suo appartamento in via Padova, gli agenti hanno trovato una bambola di stoffa nascosta nel ripostiglio, con all'interno 210 grammi di cocaina. Rinvenuti anche materiale per il confezionamento e un bilancino. In una scatola conservata sul balcone, inoltre, c'erano 204 grammi di cocaina.