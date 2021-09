Salvini: "Centrale nucleare in Lombardia? Sarei favorevole"

"Metterei una centrale nucleare in Lombardia? Che problema c'è". Lo afferma Matteo Salvini ai microfoni del programma 'Radio anch'io' su Radio Rai. "La Svezia di Greta - aggiunge Salvini riferendosi a Greta Thunberg, la giovane attivista diventata famosa per il suo sciopero contro il cambiamento climatico - ha 8 centrali. Ci sono centrali nei centri storici di grandi città: a Copenhagen c'è un termovalorizzatore in centro città, con una pista di sci", sottolinea il leader della Lega.

"No a referendum ma serve riavvio"

"Il tema del nucleare non è un tema di domani mattina. Io farei entrambe le cose: tagliare le tasse oggi e riavviare una ricerca sul nucleare visto che in Europa sono operative 128 centrali nucleari ovunque", ha continuato Salvini a margine di una visita ad un mercato rionale con il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se farebbe un nuovo referendum per reintrodurre il nucleare in Italia Salvini ha risposto, "no, referendum uno alla volta: stiamo raccogliendo ancora le firme per quello sulla giustizia". "In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, anche a Milano. L'energia nucleare è quella più pulita e sicura, quindi perché no - ha aggiunto parlando della possibilità di aprire una centrale nucleare in Lombardia o a Milano -, da milanese vorrei pagare la luce meno. Noi stiamo andando in senso contrario rispetto a tutto il mondo. Dei paesi del G8 l'unico senza energia nucleare è l'Italia".