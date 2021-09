Caso pm Milano, indagato a Brescia il procuratore aggiunto Laura Pedio

La sua iscrizione fa seguito alle denunce del pm Paolo Storari, anche lui indagato dalla magistratura bresciana per rivelazione di segreto d'ufficio, e che hanno portato anche alla iscrizione del procuratore di Milano Francesco Greco

Il procuratore aggiunto di Milano, Laura Pedio, è indagata a Brescia per omissione di atti di ufficio per la vicenda dei verbali da Piero Amara sulla presunta 'Loggia Ungheria'. La sua iscrizione fa seguito alle denunce del pm Paolo Storari, anche lui indagato dalla magistratura bresciana per rivelazione di segreto d'ufficio, e che hanno portato anche alla iscrizione del procuratore di Milano Francesco Greco.