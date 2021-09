Maltempo, a Milano allerta gialla per temporali

Sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro: il Comune ha attivato le squadre di Protezione civile, Polizia locale e MM per i monitoraggi e per pianificare gli eventuali interventi

A Milano sono previsti temporali a partire da domani mattina e per questo la Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo per rischio ordinario sulla città. Sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro: il Comune ha attivato le squadre di Protezione civile, Polizia locale e MM per i monitoraggi e per pianificare gli eventuali interventi. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)