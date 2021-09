Milano, barista violentata in zona Niguarda: aggressore in fuga

Gli agenti di polizia hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona e sono al lavoro per estrapolare qualche fotogramma dell'aggressore

Una barista di 30 anni è stata aggredita in zona Niguarda mentre stava rientrando in casa lunedì 13 settembre. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la ragazza è stata presa alle spalle, immobilizzata e spinta contro il muro. L'aggressore ha poi cercato di abusare della giovane, ma lei è riuscita a divincolarsi e a urlare fino a mettere in fuga l'uomo, ora ricercato dalla polizia.

La chiamata al 112

La ragazza ha chiamato il 112 sotto in stato di choc, faticando a parlare. Gli operatori hanno subito capito e hanno girato la chiamata la polizia. Sul posto è stata chiamata anche un’ambulanza che ha trasportato la vittima al Soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli. I poliziotti delle volanti e del commissariato Greco-Turro hanno ascoltato il racconto della vittima e sono partite le ricerche, durate per ore, ma l'uomo probabilmente è riuscito a fuggire attraverso un parco e a nascondersi in qualche area dismessa.

Le indagini

Gli agenti di polizia, riferisce il Corriere, hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona e sono al lavoro per estrapolare qualche fotogramma dell'aggressore. Secondo la descrizione della vittima, l’uomo, di origine straniera, era vestito con maglietta rossa e pantaloni scuri. Al momento non risulterebbero altri casi simili di violenza avvenuti nella zona in passato.