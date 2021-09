Milano, dà fuoco a cestini dei rifiuti: arrestato dalla polizia

Ha dato fuoco a quattro cestini dei rifiuti, con una bomboletta di profumo e un accendino, tra via Morgagni, via Maiocchi e via Melzo a Milano, forse alterato dall'alcol. Ed è stato arrestato ieri sera dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e incendio un 29enne di origine salvadoregna, con precedenti di polizia.

La vicenda

Sul posto, avvisata dai cittadini della zona che avevano notato che l'uomo spruzzava una bomboletta spray sui cestini appiccando poi il fuoco, è arrivata una volante della polizia. Gli stessi cittadini avevano già spento le fiamme dei contenitori di rifiuti incendiati.