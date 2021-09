Evasione fiscale, in blitz 18 arresti e sequestro 250 conti

Dalle prime ore della mattina, in tutto il territorio nazionale, 150 carabinieri hanno eseguito una misura cautelare (coercitiva, interdittiva e patrimoniale) nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di appropriazione indebita al fine di agevolare alcune società nella sistematica evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e conseguente "trasferimento fraudolento di valori". Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di droga, e in particolare hashish e cocaina.



La ricostruzione dei fatti

Da quanto risulta, sono 18 gli arresti scattati questa mattina. L'operazione ha interessato le province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza. Sono stati sequestrati 51 beni tra mobili e immobili, le quote societarie di quattro imprese, una villetta a Chiari nel Bresciano, quattro in provincia di Brescia, Milano e Bergamo, sette autorimesse, un magazzino commerciale, due terreni in provincia di Brescia e 250 conti correnti in Italia.