Pavia, false assicurazioni d’auto: denunciate 5 persone per truffa

I finti broker rilasciavano certificati fasulli ai clienti dopo averli contattati grazie ad annunci pubblicati su internet. Gli automobilisti, una volta fermati per un normale controllo, hanno così scoperto di non avere la copertura assicurativa

Cinque persone, di età compresa tra 34 e 46 anni e tutte residenti in Campania, sono state denunciate dalla polizia locale di Pavia alla Procura del capoluogo con l'ipotesi di reato di truffa. I soggetti si facevano pagare per l'assicurazione delle auto, dopo aver contattato i clienti grazie ad annunci pubblicati su internet. Una volta incassati i soldi, i falsi broker rilasciavano certificati fasulli (riportanti tutti i dati del veicolo e del proprietario). Un inganno nel quale sono caduti anche quattro automobilisti di Pavia, che una volta fermati durante un normale controllo stradale hanno scoperto di non avere la copertura assicurativa. Gli accusati, contattati telefonicamente dagli automobilisti una volta venuta alla luce la truffa, si erano resi irreperibili.