Incidente sul lavoro a Tribiano, travolto da muletto: grave 56enne

L’operaio è stato travolto dal mezzo questa mattina mentre stava lavorando in una ditta nella zona industriale del paese. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata

Un operaio di 56 anni è stato travolto questa mattina da un muletto mentre stava lavorando in una ditta della zona industriale di Tribiano (in provincia di Milano). I colleghi che hanno chiamato il soccorso sanitario, dopo averlo visto a terra, hanno ipotizzato un malore. Solo quando i sanitari sono arrivati sul posto è stato appurato che l'uomo era stato investito dal mezzo di lavoro e aveva riportato traumi in diverse parti del corpo. Per questo è stato allertato l'elisoccorso e ora l'operaio è stato ricoverato, in prognosi riservata, all'ospedale milanese di Niguarda.