Scontro tra moto e bus a Milano in piazza Oberdan, due feriti gravi

Grave incidente nella notte a Milano, in piazza Oberdan, dove si sono scontrati un bus dell'Atm e una moto con a bordo due giovani. I due ragazzi sono rimasti feriti in modo grave. E' accaduto intorno alle 3 e mezza nei pressi dell'incrocio con i Bastioni di Porta Venezia, quando i due mezzi, la moto e il bus della Linea 151, per cause ancora al vaglio, hanno impattato. Il conducente della moto, un 18enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, e attualmente si trova in prognosi riservata. Il passeggero, un 16enne, stato anch'egli portato in codice rosso al Policlinico. Del caso si occupa la Polizia Locale.