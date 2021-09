Vigevano, dal 24 settembre al via il Festival delle Trasformazioni

“The day after – è già domani?” è il titolo della quinta edizione della rassegna che, attraverso i numerosi appuntamenti in programma, si pone come obiettivo indagare le tante trasformazioni sociali del mondo a partire da quelle in corso nelle città di piccole e medie dimensioni

Dal 24 settembre al 3 ottobre a Vigevano si terrà il Festival delle Trasformazioni. “The day after – è già domani?” è il titolo della quinta edizione della rassegna, che si pone come obiettivo indagare le tante trasformazioni sociali nel mondo a partire da quelle in corso nelle città di piccole e medie dimensioni, anche alla luce della pandemia.

I temi

Partendo da questo punto, sono molteplici i temi su cui si interrogheranno gli ospiti del festival, tra cui giornalisti, professori, intellettuali e scrittori. Durante gli incontri saranno infatti toccati argomenti come le trasformazioni socio-economiche, le uguaglianze e disuguaglianze, la cultura come strumento per il miglioramento della qualità della vita, la vivibilità e lo sviluppo sostenibile, l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il turismo industriale come fattore attrattivo per la conoscenza dei luoghi e della loro storia, la trasformazione e il ruolo dei musei di impresa nelle città di medie dimensioni.

Il programma

L’inaugurazione è in programma per il 24 settembre, alle ore 18, presso il castello di Vigevano. La rassegna propone anche quattro appuntamenti con autori a cura della libreria Le Mille e una Pagina, oltre a una serie di approfondimenti su diversi temi. Infine, concerti e mostre curate da diverse associazioni del territorio completano il programma dell’edizione 2021.

Il festival è organizzato da Rete Cultura Vigevano, che raccoglie 40 organizzazioni culturali della città, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Direttore scientifico Serafino Negrelli, anche docente di Sociologia del Lavoro.