Dieci chilometri contromano e ubriaco su A21: denunciato nel Bresciano

Un 37enne ha percorso con la sua auto contromano un tratto di circa dieci chilometri lungo la A21 in direzione est, con le altre vetture che lo hanno evitato. È stato fermato mentre cercava, dopo aver lasciato l'auto sulla corsia di marcia, di allontanarsi a piedi. Si tratta di un cittadino indiano che è risultato ubriaco con un tacco alcolemico quattro volte oltre i limiti. Per lui è scattata denuncia per guida in stato di ebbrezza, contravvenzione per la guida contromano, fermo del veicolo e revoca della patente.