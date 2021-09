Incidenti stradali: gravi due volontari Anffas nel Pavese

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi nel territorio comunale di Canneto Pavese, lungo la strada che collega Stradella a Santa Maria della Versa, in provincia di Pavia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali è dell'Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) di Stradella (Pavia).

Gravi due volontari Anffas

Due volontari dell'associazione sono rimasti feriti: la più grave è una cuoca di 57 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia con trauma toracico, un trauma cranico e ferite alle gamba e alla braccia. Sono serie anche le condizioni dell'autista del mezzo dell'Anffas, un uomo di 53 anni trasferito in codice rosso al Niguarda di Milano con traumi al bacino e al torace. Meno gravi le condizioni della ragazza di 21 anni che guidava l'altra auto, portata in codice giallo al San Matteo, con ferite e a una gamba e al bacino.