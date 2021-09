Vendevano cannabis light irregolare, due denunce nel Milanese

Nel corso degli accertamenti è stato scoperto che grossisti di cannabis light mettevano in commercio prodotti con un contenuto di sostanza stupefacente superiore al limite ammesso dalla legge e con distributori automatici ai quali potevano accedere, in linea teorica, anche minorenni

Cannabis legale venduta al pubblico in confezioni fuorvianti rispetto al contenuto e in alcuni casi con un principio attivo superiore ai limiti consentiti dalla legge. È quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Melegnano (Milano) durante una serie di accertamenti compiuti dallo scorso marzo, al termine dei quali i militari hanno sequestrato, in totale, 14 chili di marijuana e denunciato i titolari di due esercizi commerciali, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano.

L’operazione

Nel corso degli accertamenti, che hanno riguardato 27 rivendite, è stato scoperto che grossisti di cannabis light mettevano in commercio prodotti con un contenuto di sostanza stupefacente superiore al limite ammesso dalla legge e con distributori automatici ai quali potevano accedere, in linea teorica, anche minorenni. Durante un primo intervento, lo scorso 24 marzo, sono stati denunciati i due rappresentanti legali di altrettante società operanti nell'Hinterland milanese.

La nota delle Fiamme gialle

"Le sostanze stupefacenti venivano impacchettate in quantità oscillante fra 1 e 3 grammi - spiega la Guardia di Finanza in una nota - in appositi involucri con colori sgargianti e denominazioni accattivanti fra cui "Amnesia Dream", "Gelato", "Caramel Fruit", "Cookie Hash", e, successivamente immesse nel sistema distributivo collegato ad esercizi commerciali, per la successiva vendita al dettaglio. Nel corso delle indagini è, altresì, emerso come la vendita al consumo avvenisse tanto al banco, durante gli orari di apertura degli esercizi commerciali, quanto attraverso l'utilizzo di distributori automatici forniti dai grossisti, alcuni dei quali privi di qualsivoglia forma di riconoscimento delle generalità degli acquirenti, potenzialmente, quindi, anche minorenni".