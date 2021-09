Milano, rapinarono 4 ragazzi nei giardinetti di via Dezza: 2 arresti

La polizia ha ammanettato due giovani che lo scorso 20 febbraio hanno minacciato il gruppo di ragazzi con un coccio di bottiglia e un coltellino. I due sono stati portati in carcere

La polizia ha arrestato due ragazzi che sono accusati di aver rapinato un gruppo di quattro ragazzini lo scorso 20 febbraio nei giardinetti di via Dezza a Milano minacciandoli con un coccio di bottiglia e un coltellino. I due, uno egiziano e uno marocchino, sono stati portati in carcere con una ordinanza emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Milano, su richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale minorile che ha coordinato le indagini degli agenti del Commissariato Porta Genova.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, i due si avvicinarono con delle scuse ai quattro ragazzini la sera del 20 febbraio, poi minacciandoli con coltellino svizzero e bottiglia rotta si fecero consegnare un giubbotto, delle cuffiette di valore e 40 euro per poi scappare. Ma attraverso le indagini sono stati identificati e ora portati in carcere.