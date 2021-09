Milano, tentato furto alla Rinascente: arrestata 33enne

La donna, nel primo pomeriggio, ha tentato di rubare vestiti e una borsa per un valore di circa 550 euro. Fermata per un controllo, è stata sorpresa con la refurtiva

Per aver cercato di rubare alla Rinascente di Milano vestiti e una borsa per un valore di circa 550 auro, una donna originaria della Russia di 33 anni è stata arrestata nel primo pomeriggio di ieri per tentato furto aggravato.

La vicenda

Ieri, poco dopo le 13.30, uno degli addetti alla sicurezza del grande magazzino di lusso di piazza Duomo ha chiamato la polizia di Stato. La donna già nota in quanto nei giorni precedenti aveva provato a rubare, è stata vista uscire da uno dei camerini di prova di fretta e imboccare l'uscita. Quindi, è stata fermata per un controllo ed è stata sorpresa con la refurtiva a cui aveva tolto le placche antitaccheggio per fare in modo che non si attivasse alcun allarme.