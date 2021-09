Incidente stradale, tre feriti gravi in Valchiavenna

I veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre il tunnel della statale 36 dello Spluga, teatro della violenta collisione, è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore

Il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi alle 4 in una galleria, in territorio comunale di Verceia (Sondrio), è di tre feriti molto gravi, ricoverati in prognosi riservata con elicotteri mandati da Areu (Agenzia regionale di emergenza e urgenza) negli ospedali San Gerardo di Monza, Manzoni di Lecco e Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La ricostruzione dei fatti

I feriti, soccorsi in codice rosso, hanno 23, 25 e 52 anni e viaggiavano su due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto, oltre ai sanitari di ambulanze ed elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri, ora impegnati a fare piena luce sulla dinamica del sinistro. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre il tunnel della statale 36 dello Spluga, teatro della violenta collisione, è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore, per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza della galleria.