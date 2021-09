Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada che porta a Darfo, in Valle Camonica (Brescia). E' successo intorno a mezzanotte, quando il giovane è uscito di strada con il suo motorino. Soccorso, è stato trasportato in ospedale a Chiari, nel Bresciano, ma è deceduto poco dopo l'arrivo. La vittima, Daniele Corrent, era residente a Pisogne (Brescia).