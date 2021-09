Al via in Fiera Milano Homi, rassegna di lifestyle e design

Fino all'8 settembre trecento espositori da 22 paesi proporranno oggetti di design, artigianato italiano e internazionale, fragranze e tessili per la casa, accessori per la tavola e la cucina

Al via oggi nei padiglioni di Rho Fiera Milano HoMi, la rassegna su lifestyle e decorazione casa che si schiera quest'anno accanto al SuperSalone, l'evento speciale del Salone del Mobile 2021.

La rassegna

Fino all'8 settembre trecento espositori da 22 paesi proporranno oggetti di design, artigianato italiano e internazionale, fragranze e tessili per la casa, accessori per la tavola e la cucina, fino agli articoli da regalo. Al centro l'abitare e la decorazione degli interni, un comparto cresciuto sensibilmente in questi mesi con la casa diventata anche scuola, ufficio, luogo di svago. La Rassegna racconta quindi come cambiano le tendenze dell'abitare e le esigenze dei consumatori, nonché i rinnovati stili di vita cui ha condotto la pandemia.

Un settore in crescita

Anche i dati delineano uno scenario positivo, dove la stima per il prossimo triennio vede una ripresa costante a +5,7% per il commercio mondiale e a +3,5% per le esportazioni italiane. Il primo trimestre del 2021 ha poi già evidenziato una forte ripresa del commercio mondiale dei diversi segmenti del comparto HOME: pressoché tutti i segmenti hanno ampiamente recuperato livelli degli scambi mondiali superiori anche a quelli del 2019.